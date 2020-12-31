Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков привітав увесь народ зі святом Нового Року. Спікер побажав українцям берегти себе та своє здоров’я.

– Вже зовсім скоро 2020 рік завершиться і піде в історію. Це був непростий рік. Для мене особисто, для кожного з вас, для країни в цілому. Рік, який дав можливість по-іншому подивитися на багато речей та цінностей, які раніше нам здавалися абсолютно простими та звичайними. За всю нашу історію Україна і світ вперше зіштовхнулися з такою масштабною хворобою, яка кардинально змінила наше життя. Локдаун, соціальна дистанція, віддалений режим роботи – все це стало нашою новою реальністю.

Політик зазначив, що окрім військового фронту у нас з’явився ще один фронт – медичний.

– З одного боку, цей рік та пандемія роз’єднали нас. Ми іноді не мали змоги побачити своїх рідних та близьких, доторкнутися або обійняти їх. Ми не завжди могли заїхати в гості до батьків, щоб не наражати зайвий раз їх на небезпеку. Але страшніше за все нам було, коли хворіли наші діти. Водночас він навчив допомагати та підтримувати одне одного. Спільно боротися з новими викликами. Переживати за здоров’я не лише своєї родини, але й цілої держави. А головне – разом ставати сильнішими та продовжувати рухатись вперед!

Разумков побажав у новому році кожній родині, кожній оселі, кожній людині в нашій державі затишку, добробуту, щастя, гармонії, успіхів, перемог та родинного тепла.

– Нехай кожен з вас, де б він зараз не був – за святковим столом чи на передовій, на самоізоляції чи на чергуванні в лікарні – відчує радість і віру в наступний рік. Нехай він буде щедрим на добрі новини і принесе нашій державі довгоочікуваний мир та спокій. Цей рік, безперечно, показав світу, що здоров’я – це найцінніше, що ми можемо мати. Тому в 2021 році хочу побажати всім найголовнішого – міцного здоров’я!

Привітання Першої леді

Перша леді України Олена Зеленська привітала українців з прийдешнім Новим роком. Вона побажала людям здійснення усіх мрій у 2021 році.