Министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от Covid-19 для Украины.

Об этом заявил глава государственного предприятия Медицинские закупки Арсен Жумадилов в социальных сетях. Он отметил, что министр превысил свои полномочия.

Жумадилов отмечает, что в мире на сегодня 7,25 млрд заказанных вакцин, поэтому для Украины сегодня производители должны зарезервировать 40 млн доз вакцин. За исключением 8 млн доз по COVAX, заказы на коммерческой основе должно достичь 32 млн доз.

— По состоянию на 29 декабря ми ничего не имели, — написал Жумадилов.

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В Медзакупках подчеркнули, что с весны по сегодня нужно было подписать минимум 4-5 соглашений с несколькими производителями вакцин, но Минздрав уполномочило ГП на проведении закупки только 10 декабря. Во время переговоров с производителями вакцин ГП требовало у производителей банковскую гарантию на предоплату, поэтому переговоры сорвались.

В связи с этим глава Кабинета министров Денис Шмыгаль поручил предприятию работать с рынком исключительно через МЗ, а Степанов подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться министерством.

— Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на $ 1 ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика, — отметил он.

По состоянию на утро 28 декабря ГП получило ответ только по одному поставщику, с которым и заключили договор.

Жумадилов отметил, что на сегодня Украина действительно могла иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинах.

Когда Украина получит вакцину от Covid-19

Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что первую партию китайской вакцины от коронавируса Украина рассчитывает получить в феврале 2021 года.

Первые 700 тыс. доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech Украина должна получить в течение 30 календарных дней после того, как ее официально зарегистрируют в стране производителя или в других странах, среди которых США, ЕС, Бразилия, Турция.

Источник: Арсен Жумадилов