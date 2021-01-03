Міністр охорони здоров’я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від Covid-19 для України.

Про це заявив голова державного підприємства Медичні закупівлі Арсен Жумаділов у соціальних мережах. Він зазначив, що міністр перевищив свої повноваження.

Жумаділов зазначає, що у світі станом на сьогодні 7,25 млрд замовлених вакцин, тому для України сьогодні виробники мали б зарезервувати 40 млн доз вакцин. За винятком 8 млн доз по COVAX, замовлення на комерційній основі мало б сягнути 32 млн доз.

– Натомість станом на 29 грудня мали нуль, – написав Жумаділов.

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У Медзакупівлях підкреслили, що з весни по сьогодні потрібно було підписати принаймні 4-5 угод із кількома виробниками вакцин, але МОЗ уповноважило ДП на проведенні закупівлі лише 10 грудня. Під час переговорів з виробниками вакцин ДП вимагало у виробників банківську гарантію на передоплату, через це переговори зірвались.

У зв’язку з цим глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль доручив підприємству працювати з ринком виключно через МОЗ, а Степанов підтвердив, що всі дії щодо закупівлі вакцини мають погоджуватись міністерством.

– Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на $1 нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкурентний тиск на постачальника, – зазначив він.

Станом на ранок 28 грудня ДП отримало відповідь лише по одному постачальнику, з яким і уклали договір.

Жумаділов наголосив, що станом на сьогодні Україна дійсно могла мати вже два контракти, а не один, по двох різних вакцинах.

Коли Україна отримає вакцину від Covid-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов стверджує, що першу партію китайської вакцини від коронавірусу Україна розраховує отримати в лютому 2021 року.

Перші 700 тис. доз вакцини виробництва китайської компанії Sinovac Biotech Україна повинна отримати протягом 30 календарних днів після того, як її офіційно зареєструють в країні виробника або в інших країнах, серед яких США, ЄС, Бразилія, Туреччина.

Джерело: Арсен Жумаділов