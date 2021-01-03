Государственная пограничная служба в 2021 году ожидает еще десять вертолетов Airbus Н125.

— Планируется, что эти машины уже прибудут с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга государственной границы и исключительной (морской) экономической зоны Украины, — отметили в ГПСУ.

По словам главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, новые вертолеты в 4-5 раз экономичнее по сравнению с Мі-8, которые есть на вооружении ведомства.

В ГПСУ уже подготовили шесть специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также 64 механики, которые способны обеспечивать надлежащее техническое состояние вертолетов для их эффективной эксплуатации.

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В 2020 году для Н125 обустроили два ангара в Харьковской области, по одному ангара в Сумской области и Киеве. Продолжаются подготовительные работы по сооружению ангара в Черниговской области.







Украинские пограничники получат еще 10 французских вертолетов / 2 фотографии

3 января 2020 в Киев прилетели два первых вертолеты Н125 от французской компании Airbus Helicopter для ГНСУ. В течение года вертолеты налетали почти 460 часов. Их преимущественно применяли для обучения летного и технического состава.

Пограничники ожидают получить 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125 в пределах межправительственного соглашения с Францией и реализации инвестиционного проекта МВД по созданию единой системы авиационной безопасности и защиты.

Источник: ГПСУ