Українські прикордонники отримають ще 10 французьких гелікоптерів

Державна прикордонна служба у 2021 році очікує ще десять гвинтокрилів Airbus Н125.

– Планується, що ці машини уже прибудуть з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та виключної (морської) економічної зони України, – зазначили у ДПСУ.

За словами голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека, нові гелікоптери у 4-5 разів більш економічні у порівнянні з Мі-8, які є на озброєнні відомства.

У ДПСУ вже підготували шість фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125, а також 64 механіки, які здатні забезпечувати належний технічний стан гвинтокрилів для їхньої ефективної експлуатації.

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У 2020 році для Н125 облаштували два ангари у Харківській області, по одному ангару в Сумській області та Києві. Тривають підготовчі роботи зі спорудження ангара у Чернігівській області.







Українські прикордонники отримають ще 10 французьких гвинтокрилів / 2 фотографии

3 січня 2020 року в Київ прилетіли два перші гвинтокрили Н125 від французької компанії Airbus Helicopter для ДПСУ. Протягом року гвинтокрили налітали майже 460 годин. Їх переважно застосовували для навчання льотного та технічного складу.

Прикордонники очікують отримати 24 нових вертольоти Airbus Helicopter Н125 у межах міжурядової угоди з Францією та реалізації інвестиційного проекту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Джерело: ДПСУ