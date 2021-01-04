На Закарпатті зафіксували землетрус

На Закарпатті був зафіксований землетрус у районі села Барбово Мукачівського району.

За даними державної служби надзвичайних ситуацій, вночі 3 січня були виявлені підземні поштовхи.

– 3 січня о 00.08 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх без негативних наслідків магнітудою близько 1,8 бала (не відчувається на поверхні людиною), – повідомили у ДСНС.

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Землетрус у Хорватії

29 грудня у країні відбулися підземні поштовхи магнітудою 6,3. Внаслідок такого землетрусу у Хорватії загинули семеро осіб та зруйновано багато будинків.

Після основного поштовху зафіксували ще серію дрібніших. Фіксували слабші поштовхи і напередодні.