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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

На Закарпатті зафіксували землетрус

На Закарпатті був зафіксований землетрус у районі села Барбово Мукачівського району.

За даними державної служби надзвичайних ситуацій, вночі 3 січня були виявлені підземні поштовхи.

 – 3 січня о 00.08 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх без негативних наслідків магнітудою близько 1,8 бала (не відчувається на поверхні людиною), – повідомили у ДСНС.

Читайте: Біля берегів Аляски стався потужний землетрус магнітудою 6,1

Землетрус у Хорватії

29 грудня у країні відбулися підземні поштовхи магнітудою 6,3. Внаслідок такого землетрусу у Хорватії загинули семеро осіб та зруйновано багато будинків.

Після основного поштовху зафіксували ще серію дрібніших. Фіксували слабші поштовхи і напередодні.

Джерело: ДСНС

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