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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубнік |

Названо головних прогульників Ради у 2020 році

Комітет виборців України назвав фракції Верховної Ради України, депутати яких найчастіше не були присутні під час засідань парламенту протягом 2020 року.

Найбільше проблем з відвідуванням було у народних депутатів групи За майбутнє та ОПЗЖ.

Рейтинг прогульників року:

  • За майбутнє: впродовж 2020 року на пленарні засідання приходили 46% депутатів;
  • ОПЗЖ: на сесіях у середньому були присутні 53% нардепів;
  • Батьківщина: відвідування на рівні 56%;
  • Голос: на засіданнях реєструвалися 67% депутатів;
  • Довіра: показник відвідування – 68%.

Читайте: Рада ухвалила президентський закон про інвестнянь: що передбачає

Найдисциплінованішими були нардепи Слуги народу – 72% та ЄС – 71%.

Робота Верховної Ради

У грудні 2020 року Рада схвалила бюджет України на 2021 рік.

За документ проголосувало 289 нардепів.

Більше новин про засідання Верховної Ради України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Комітет виборців України

Фото: Dreamstime

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