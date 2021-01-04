Комітет виборців України назвав фракції Верховної Ради України, депутати яких найчастіше не були присутні під час засідань парламенту протягом 2020 року.

Найбільше проблем з відвідуванням було у народних депутатів групи За майбутнє та ОПЗЖ.

Рейтинг прогульників року:

За майбутнє : впродовж 2020 року на пленарні засідання приходили 46% депутатів;

: впродовж 2020 року на пленарні засідання приходили 46% депутатів; ОПЗЖ : на сесіях у середньому були присутні 53% нардепів;

: на сесіях у середньому були присутні 53% нардепів; Батьківщина : відвідування на рівні 56%;

: відвідування на рівні 56%; Голос : на засіданнях реєструвалися 67% депутатів;

: на засіданнях реєструвалися 67% депутатів; Довіра: показник відвідування – 68%.

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Найдисциплінованішими були нардепи Слуги народу – 72% та ЄС – 71%.

Робота Верховної Ради

У грудні 2020 року Рада схвалила бюджет України на 2021 рік.

За документ проголосувало 289 нардепів.

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Джерело: Комітет виборців України