В Украине создадут реестр вакцинированных от Covid-19 человек. Президент Владимир Зеленский призвал членов правительства ускорить процедуру его создания.

Об этом президент заявил на традиционной селекторном совещании под его руководством 4 января.

— Глава государства поставил задачу ускорить создание реестра вакцинированных лиц. Государство продолжает переговоры по поставкам в Украину вакцин от Covid-19 с несколькими иностранными компаниями, — отметили в Офисе президента.

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В конце декабря в Верховную Раду внесли постановление о Национальном плане вакцинации населения Украины от коронавируса, который предусматривает создание отдельного реестра вакцинированных лиц. Однако в Минздраве предложили убрать этот пункт из постановления.

Также в совещании выступили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов. Последний выразил опасения по поводу того, что статистика заболеваний Covid-19 может измениться в худшую сторону после завершения новогодних праздников.