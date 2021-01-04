В Україні створять реєстр вакцинованих від Covid-19 осіб. Президент Володимир Зеленський закликав членів уряду прискорити процедуру його створення.

Про це президент заявив на традиційній селекторній нараді під його керівництвом 4 січня.

– Голова держави поставив завдання прискорити створення реєстру вакцинованих осіб. Держава продовжує перемовини щодо постачання в Україну вакцин від Covid-19 з кількома іноземними компаніями, – зазначили в Офісі президента.

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У кінці грудня у Верховну Раду внесли постанову про Національний план вакцинації населення України від коронавірусу, який передбачає створення окремого реєстру вакцинованих осіб. Однак у МОЗ запропонували прибрати цей пункт з постанови.

Також у нараді виступили прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Останній висловив побоювання з приводу того, що статистика захворювань на Covid-19 може змінитися у гірший бік після завершення новорічних свят.