Новогоднее поздравление Зеленского — как оценили украинцы

Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского смотрело 70% украинцев. Из них 43% оценили его положительно, 35% — нейтрально, 21% — отрицательно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

По данным опроса, среди тех, кто поддерживает партию Слуга народа, обращение Зеленского смотрели 84% опрошенных. Среди них положительно оценили видеоролик 77%.

Кроме того, результаты опроса показали, что более половины опрошенных украинцев (52%) ожидают, что 2021 год будет лучше предыдущего. 27% респондентов не ожидают изменений в новом году, одновременно 18% считают, что 2021 будет хуже 2020 года.

Лучшие ожидания у молодежи и женщин.

Поздравление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил каждого жителя страны с наступающим 2021 годом.

Глава государства адресовал свое обращение маленьким украинцам и рассказал им простыми словами, как Украина жила в этом году и чего добилась за это время, как преодолевала трудности и становилась сильнее.

Полное новогоднее поздравление Зеленского смотрите на сайте Факты ICTV.

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 2-4 января 2021 года среди 2 500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.