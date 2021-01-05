Новорічне привітання Зеленського – як оцінили українці

Новорічне привітання президента Володимира Зеленського дивилося 70% українців. З них 43% оцінили його позитивно, 35% – нейтрально, 21% – негативно.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг.

За даними опитування, серед тих, хто підтримує партію Слуга народу, звернення Зеленського дивилися 84% опитаних. Серед них позитивно оцінили відеоролик 77%.

Окрім того, результати опитування показали, що більше половини опитаних українців (52%) очікують, що 2021 рік буде кращим за попередній. 27% респондентів не чекають змін у новому році, водночас 18% вважають, що 2021 рік буде гіршим за 2020.

Найкращі очікування у молоді та жінок.

Привітання Зеленського

Президент України Володимир Зеленський привітав кожного жителя країни з прийдешнім 2021 роком.

Глава держави адресував своє звернення маленьким українцям та розповів їм простими словами, як Україна жила в цьому році і чого добилася за цей час, як долала труднощі та ставала сильнішою.

Повне новорічне привітання Зеленського дивіться на сайті Факти ICTV.

Опитування проведено Соціологічною групою Рейтинг 2-4 січня 2021 року серед 2 500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій.

Метод опитування – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,0%.