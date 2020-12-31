Президент Украины Владимир Зеленский поздравил каждого жителя страны с наступающим 2021 годом.

Глава государства адресовал свое обращение маленьким украинцам и рассказал им простыми словами, как Украина жила в этом году и чего добилась, как преодолевала трудности и становилась сильнее.

Обратившись к детям 6-10 лет, Владимир Зеленский сказал:

— Все, что мы делаем — мы делаем для вас.

Президент подчеркнул, что именно ради будущих поколений мы создаем сильное государство, которое обеспечит своих потомков достойной жизнью.

— Так, каким был этот год? В нем были слезы от боли и слезы от гордости. Было то, за что нам стыдно и то, чем мы гордимся. Были те, с кем мы стали еще большими друзьями и стратегическими патнерамы. 2020 год напомнил, как на самом деле много героев среди нас. Весной мы начали болеть и оказалось, что в больницах и аптеках много чего нет, и все мы были как в фильмах, когда казалось, что спасти нас могут только супергерои. Взрослые не верят в их существование, но в этом году как и в 2014 мы снова убедились — супергерои существуют. И до наших военных присоединились наши супер врачи, учителя, пограничники, пожарные, правоохранители и другие суперлюди!

Владимир Зеленский отметил, что на фронте уже несколько месяцев сохраняется тишина. Он признал, что иногда боевики все же открывают огонь, но сейчас мы имеем меньше обстрелов, чем раньше. Президент заверил, что следующий год непременно станет лучшим.

Кроме того, он почтил память выдающихся украинский, умерших в этом году и выразил надежду, что среди 300 тыс. новорожденных точно найдутся новые гении Украины.

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Поздравление спикера Рады

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил весь народ с праздником Нового года. Спикер пожелал украинцам беречь себя и свое здоровье.

Он пожелал в новом году каждой семье и каждому человеку в нашей стране уюта, благополучия, счастья, гармонии, успехов, побед и семейного тепла.