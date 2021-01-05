В 2021 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около $1,7 млрд.

Согласно графику, на конец года страна должна вернуть МВФ 1 161,8 млн специальных прав заимствования (SDR).

По нынешнему курсу это — $1 683,2 млн.

Читайте: Миссия МВФ начнет первый пересмотр программы stand by для Украины 21 декабря

Выплаты Украина должна осуществлять почти ежемесячно. Первое крупное возвращение в размере 98,5 млн SDR (около $142,7 млн) запланировано на начало февраля 2021 года.

Транш от МВФ

В свою очередь Украина ожидает очередного транша от Международного валютного фонда в феврале или марте 2021 года.

Об этом в декабре сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подробнее о траншах МВФ в 2021 году читайте в материале на Фактах ICTV.

Источник: МВФ