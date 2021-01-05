В 2021 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около $1,7 млрд.
Согласно графику, на конец года страна должна вернуть МВФ 1 161,8 млн специальных прав заимствования (SDR).
По нынешнему курсу это — $1 683,2 млн.
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Выплаты Украина должна осуществлять почти ежемесячно. Первое крупное возвращение в размере 98,5 млн SDR (около $142,7 млн) запланировано на начало февраля 2021 года.
Транш от МВФ
В свою очередь Украина ожидает очередного транша от Международного валютного фонда в феврале или марте 2021 года.
Об этом в декабре сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Подробнее о траншах МВФ в 2021 году читайте в материале на Фактах ICTV.
Источник: МВФ