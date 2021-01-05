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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Скільки Україна повинна повернути МВФ у 2021 році – графік виплат

У 2021 році Україна має виплатити Міжнародному валютному фонду близько $1,7 млрд.

Згідно з графіком, на кінець року країна повинна повернути МВФ 1 161,8 млн спеціальних прав запозичення (SDR).

За нинішнім курсом це – $1 683,2 млн.

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Виплати Україна повинна здійснювати майже щомісяця. Перше велике повернення у розмірі 98,5 млн SDR (близько $142,7 млн) заплановане на початок лютого 2021 року.

Виплати МВФ 2021

Транш від МВФ

Водночас Україна очікує чергового траншу від Міжнародного валютного фонду у лютому або березні 2021 року.

Про це у грудні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Детальніше про транші МВФ у 2021 році читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Джерело: МВФ

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