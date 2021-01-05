В Ужгороде женщина, жительница села Калины Тячевского района, родила здоровую четверню — трех мальчиков и девочку.

Об этом сообщил мэр Ужгорода Богдан Андреев.

— Четверня — трое мальчиков и девочка — родилась сегодня ночью в Ужгородском городском роддоме, — сообщил мэр города.

По его словам, роды были преждевременными, на 30-й неделе беременности, с помощью кесарево сечения. Дети родились весом 1 260 г, двое по 1 300 г и 1 460 г.

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Кроме того, Богдан Андреев отметил, что пока новорожденные находятся в палате интенсивной терапии, а их жизни и матери ничего не угрожает.

По словам врача роженице Руслана Федько, беременность была с осложнениями, с 23-й недели беременности женщина находилась в роддоме. Это были первые роды женщины.

Пакеты малыша

Единовременное пособие при рождении ребенка Пакет малыша родители снова смогут получить.

Согласно постановлению Кабмина, Пакет малыша будут выдавать в роддоме на каждого рожденного ребенка. Также его можно будет получить в управлении социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания получателя.

Источник: Богдан Андреев