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Факти / Україна / Суспільство
Оксана Доротюк |

Три хлопчика і дівчинка: в Ужгороді жінка народила четвірню

В Ужгороді жінка, жителька села Калини Тячівського району, народила здорову четвірню – трьох хлопчиків та дівчинку.

Про це повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв.

 – Четвірня – троє хлопчиків та дівчинка – народилася сьогодні вночі в Ужгородському міському пологовому будинку, – повідомив мер міста.

За його словами, пологи були передчасними, на 30-му тижні вагітності, за допомогою кесариву розтину. Діти були народжені вагою 1 260 г, двоє по 1 300 г та 1 460 г.

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Окрім того, Богдан Андріїв зазначив, що наразі новонароджені перебувають у палаті інтенсивної терапії, а їхньому життю та матері нічого не загрожує.

За словами лікаря породіллі Руслана Федька, вагітність була із ускладненнями, із 23-го тижня вагітності жінка перебувала у пологовому будинку. Це були перші пологи жінки.

Пакунки малюка

Одноразову допомогу при народженні дитини Пакунок малюка батьки знову зможуть отримати.

Відповідно до постанови Кабміну, Пакунок малюка видаватимуть в пологовому будинку на кожну народжену дитину. Також його можна буде отримати в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання або за місцем перебування отримувача.

Джерело: Богдан Андріїв

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