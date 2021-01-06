По итогам 2020 года международные резервы Украины достигли $29,1 млрд (в эквиваленте) – это впервые с сентября 2012 года.

В Нацбанке объяснили, что увеличить их на $3,8 млрд в кризисный год удалось благодаря последовательной политике на валютном рынке.

— В частности, несмотря на то, что в марте 2020 года чистая продажа валюты центральным банком составил $2,2 млрд, регулятор сглаживал колебания в сторону обесценивания гривны при введении карантинных мероприятий — объемы чистой покупки валюты за год превысили $1 млрд, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным НБУ, объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга составил $10,4 млрд.

Читайте: Украина выплатила МВФ $150 млн

На увеличение международных резервов также повлияло повышение стоимости финансовых инструментов (изменения рыночной стоимости и курсов валют).

Долги Украины

В 2021 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду около $1,7 млрд.

Согласно графику, в конце года она обязана вернуть МВФ 1 161,8 млн специальных прав заимствования (SDR). По нынешнему курсу это — $1 683,2 млн.