За підсумками 2020 року міжнародні резерви України сягнули $29,1 млрд (у еквіваленті) – це вперше з вересня 2012 року.

У Нацбанку пояснили, що збільшити їх на $3,8 млрд у кризовий рік вдалося завдяки послідовній політиці на валютному ринку.

– Зокрема, попри те, що у березні 2020 року чистий продаж валюти центральним банком склав $2,2 млрд, регулятор згладжував коливання у бік знецінення гривні під час запровадження карантинних заходів – обсяги чистої купівлі валюти за рік перевищили $1 млрд, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за даними НБУ, обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу склав $10,4 млрд.

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На збільшення міжнародних резервів також вплинуло підвищення вартості фінансових інструментів (зміни ринкової вартості та курсів валют).

Борги України

У 2021 році Україна має виплатити Міжнародному валютному фонду близько $1,7 млрд.

Згідно з графіком, наприкінці року вона повинна повернути МВФ 1 161,8 млн спеціальних прав запозичення (SDR). За нинішнім курсом це – $1 683,2 млн.