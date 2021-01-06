В Харькове хотят бесплатно раздавать маски льготникам в транспорте

В Харькове лицам, входящим в льготные группы, хотят бесплатно давать защитные маски в общественном транспорте. Об этом сообщил Игорь Терехов — исполняющий обязанности городского головы Харькова.

Во время совещания 6 января Терехов предложил закупить маски для общественного транспорта. В случае, если человек пришел без нее, он сможет получить ее у водителя. Ведь в случае отсутствия средства защиты пассажира оштрафует полиция.

— Полиция тоже может выдавать маски таким пассажирам вместо привлечения к административной ответственности. Но если человек идет на конфликт и принципиально не хочет одевать маску, то тогда уже его нужно штрафовать.

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Как будет работать железнодорожный транспорт во время локдауна

Во время январского локдауна работа железнодорожного транспорта не прекратится. Укрзализныця обеспечит курсирование поездов, однако просит пассажиров пользоваться масками и антисептиками.

Подробнее о курсировании поездов во время локдауна читайте на Фактах ICTV.

Источник: Редпост