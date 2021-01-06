Президент Украины Владимир Зеленский поздравил каждого жителя страны с Рождеством Христовым.

— Искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова. Не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой, поэтому пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, — сказал Зеленский.

Также он добавил, что это нынешнее Рождество особенное для Украины. Важным принципом христианства является забота и попечение о ближних, поэтому традиционное колядование должно быть безопасным для людей.

Зеленский подытожил свое поздравление пожеланиями для граждан Украины:

— Всем веселого Рождества, счастья и крепкого здоровья, чтобы чувствовать аромат и вкус душистой кутьи и всех 12 блюд на столе!

Выходные на Рождество

Выходные на Рождество 2021 будет насчитывать четыре дня. 7 января украинцы будут иметь дополнительный выходной.

В 2021 году Рождество Христово, по православному календарю, приходится на четверг, поэтому было рекомендовано 8 января также сделать выходным.