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Факти / Україна / Суспільство
Ольга Тетеріна |

Нехай радість об’єднає країну: Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент України Володимир Зеленський привітав кожного жителя країни з  Різдвом Христовим.

– Щиро вітаю мільйони українських родин зі святом Різдва Христового. Не існує кращого дня, щоб порозумітися між собою, тож нехай радість і тепло цього свята об’єднають нашу країну, – сказав Зеленський.

Також він додав, що цьогорічне Різдво особливе для України. Важливим принципом християнства є турбота та піклування про ближніх, тож традиційне колядування має бути безпечним для людей.

Зеленський підсумував своє привітання побажаннями для громадян України:

– Всім веселого Різдва, щастя та міцного здоров’я, щоб відчувати аромат і смак запашної куті та всіх 12 страв на столі!

Вихідні на Різдво

Вихідні на Різдво 2021 налічуватимуть чотири дні. 7 січня українці матимуть додатковий вихідний.

У 2021 році Різдво Христове, за православним календарем, припадає на четвер, тому було рекомендовано 8 січня також зробити вихідним.

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