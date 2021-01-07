Январский локдаун в Украине, который ввели с 8 по 24 число, будет относительно мягким и позволит избежать вспышки заболеваемости коронавирусом после праздников.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский 7 января.

— Этот карантин более мягкий и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лояльный по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах, — отметил Владимир Зеленский.

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Меры позволят избежать роста количества больных коронавирусом в Украине и ускорить процесс получения вакцины от вируса, добавил глава страны.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил о том, что, несмотря на усиление мер, в стране будет работать общественный транспорт, стратегические предприятия и детские сады.

— У людей, которые работают в стратегической инфраструктуре, должно быть место, где оставлять детей, — уточнил глава правительства.

Локдаун в Украине

С пятницы, 8 января 2021 года, в Украине начинает действовать локдаун.

Меры ввели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Подробнее об ограничениях локдауна в Украине 2021 читайте на Фактах ICTV.