Січневий локдаун в Україні, який діятиме з 8 до 24 числа, буде відносно м’яким та дозволить уникнути спалаху захворюваності на коронавірус після свят.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський 7 січня.

– Цей карантин пом’якшений і не такий жорсткий, як весняний локдаун. Він також більш лояльний порівняно з тими заходами, що впроваджуються в інших країнах, – зазначив Володимир Зеленський.

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Заходи дозволять уникнути зростання кількості хворих на коронавірус в Україні та прискорити процес отримання вакцини від вірусу, додав очільник країни.

А прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав про те, що, попри посилення заходів, в країні працюватиме громадський транспорт, стратегічні підприємства та дитячі садки.

– Люди, які працюють у стратегічній інфраструктурі, повинні мати місце, де залишати дітей, – уточнив очільник уряду.

Локдаун в Україні

З п’ятниці, 8 січня 2021 року, в Україні розпочинає діяти локдаун.

Заходи запровадили через погіршення ситуації з коронавірусом.

Детальніше про обмеження локдауну в Україні 2021 читайте на Фактах ICTV.