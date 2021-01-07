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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Украина осуждает нападение на Конгресс: реакция Зеленского на протесты в США

Владимир Зеленский от имени Украины выразил отношение к событиям в США, осудив нападение сторонников Трампа на здание Конгресса.

– Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Мы вдохновлены стойкостью этого старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа, — написал президент Украины в Twitter.

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Твіт Зеленського

Ночью 6 января в Вашингтоне (США) сотни человек прорвались в здание Капитолия, где парламент должен был утвердить результаты выборов президента, на которых победил Джо Байден.

В результате протестов в США погибли четыре человека.

После беспорядков заседание Конгресса состоялось. Байден набрал 270 голосов конгрессменов — это необходимый порог для победы на президентских выборах.

Также Конгресс проголосовал за вице-президента Камалу Харрис.

Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января 2021 года.

Фото: Офис президента

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