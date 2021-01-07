Володимир Зеленський від імені України висловив ставлення до подій у США, засудивши напад прихильників Трампа на будівлю Конгресу.

– Ми рішуче засуджуємо безпрецедентне насильство проти Конгресу США. Ми натхненні стійкістю цього найстарішого і найбільшого демократичного інституту в світі, який всього за кілька годин після цього жахливого нападу провів історичне засідання, яке підтвердило волю американського народу, – написав президент України у Twitter.

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Вночі 6 січня у Вашингтоні (США) сотні людей прорвалися в будівлю Капітолію, де парламент мав затвердити результати виборів президента, на яких переміг Джо Байден.

Внаслідок протестів у США загинули чотири людини.

Після заворушень засідання Конгресу відбулося. Байден набрав 270 голосів конгресменів – це необхідний поріг для перемоги на президентських виборах.

Також Конгрес проголосував за віце-президента Камалу Харріс.

Інавгурація Джо Байдена відбудеться 20 січня 2021 року.