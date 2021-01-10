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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Правительство нас не поддержало: мэр Тернополя призвал соблюдать правила локдауна

Городской председатель Тернополя Сергей Надал обратился к жителям города с призывом о соблюдении правил локдауна.

На своей странице в Facebook политик распространил видеообращение к тернополянам. Сергей Надал отметил, что ситуация с Covid-заболеваемостью в каждом городе разная, а также констатировал, что Кабмин отказался поддержать его предложение.

— Ситуация с коронавирусом в Тернополе не является критической, однако правительство требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины.

Сергей Надал подчеркнул, что с понедельника, 11 января, Тернополь начнет выполнять постановление Кабмина о введении жесткого карантина в Украине.

— Я обращаюсь к тернополянам в сложное для нашей общины время. Эпидемия принесла тревогу, финансовые трудности и ограничения. Я искренне благодарю врачей, учителей, родителей, предпринимателей за ваше терпение. Я убежден, что вместе мы преодолеем и это испытание. Здоровья нам всем!

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