Правительство нас не поддержало: мэр Тернополя призвал соблюдать правила локдауна

Городской председатель Тернополя Сергей Надал обратился к жителям города с призывом о соблюдении правил локдауна.
На своей странице в Facebook политик распространил видеообращение к тернополянам. Сергей Надал отметил, что ситуация с Covid-заболеваемостью в каждом городе разная, а также констатировал, что Кабмин отказался поддержать его предложение.
— Ситуация с коронавирусом в Тернополе не является критической, однако правительство требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины.
Сергей Надал подчеркнул, что с понедельника, 11 января, Тернополь начнет выполнять постановление Кабмина о введении жесткого карантина в Украине.
— Я обращаюсь к тернополянам в сложное для нашей общины время. Эпидемия принесла тревогу, финансовые трудности и ограничения. Я искренне благодарю врачей, учителей, родителей, предпринимателей за ваше терпение. Я убежден, что вместе мы преодолеем и это испытание. Здоровья нам всем!