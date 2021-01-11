Крупнейший европейский лоукостер, ирландская авиакомпания Ryanair прекратит полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования авиакомпании на ее сайте.

К весне Ryanair из аэропорта Борисполь будет выполнять без перерыва только три маршрута из 30 — в Вену, Берлин и Валенсию.

Читайте: Ryanair отказалась от штрафов за перебронирование билетов – детали

С февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Краков, Познань, Пафос, Мадрид, Лондон и Манчестер.

По состоянию на конец марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов. Также до летнего сезона лоукостер не будет летать из Харькова и Херсона.

Во Львове в авиакомпании остался один постоянный маршрут — в Лондон. Рейсы из Львова в Болонью она возобновит с 1 февраля.

Зимняя маршрутная сеть Ryanair из Одессы будет включать три рейса: в Краков, Дюссельдорф и Гданьск. Они будут выполняться с начала февраля.

С 10 января лоукостер приостановил полеты из Одессы в Краков на несколько недель.

Авиакомпания Ryanair с 30 марта запускает рейсы из Киева в Венецию. Также Ryanair планирует с 30 марта 2021 года запустить рейс Львов-Пиза (Италия).