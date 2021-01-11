Найбільший європейський лоукостер ірландська авіакомпанія Ryanair припинить польоти за 70% маршрутів з Києва до кінця березня.

Про це свідчить інформація в системі бронювання авіакомпанії на її сайті.

До весни Ryanair з аеропорту Бориспіль виконуватиме без перерви тільки три маршрути з 30 – до Відня, Берліна і Валенсії.

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З лютого Ryanair планує відновити рейси до Кракова, Познані, Пафоса, Мадрида, Лондона і Манчестера.

Станом на кінець березня маршрутна мережа Ryanair з Києва включатиме 26 пунктів. Також до літнього сезону лоукостер не буде літати з Харкова і Херсона.

У Львові у авіакомпанії залишився один постійний маршрут – до Лондона. Рейси зі Львова до Болоньї вона відновить з 1 лютого.

Зимова маршрутна мережа Ryanair з Одеси включатиме три рейси: до Кракова, Дюссельдорфа та Гданська. Вони виконуватимуться з початку лютого.

З 10 січня лоукостер призупинив польоти з Одеси до Кракова на кілька тижнів.

Авіакомпанія Ryanair з 30 березня запускає рейси з Києва до Венеції. Також Ryanair планує з 30 березня 2021 року запустити рейс Львів-Піза (Італія).