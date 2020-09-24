Бюджетная авиакомпания Ryanair отменила сбор за изменение даты вылета по всем новым бронированиям, которые пассажиры сделают в октябре и ноябре 2020 года.

Пассажир может это сделать бесплатно из-за запрета вылета, связанного с усилением карантинных мер, или по другим причинам, но только для рейсов, которые запланированы до 21 марта 2021 года.

В то же время запрос для бесплатного перебронирования стоит подать не позднее, чем за семь дней до даты рейса.

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Если такое обращение поступит в авиакомпанию позже, она применит стандартные правила — штраф от €35 до €95 за каждый перелет.

Сокращение рейсов Ryanair

Из-за низкого спроса компания Ryanair анонсировала сокращение количества рейсов в сентябре и октябре 2020 года.

Решение приняли из-за ухудшения эпидситуации в ЕС.

В то же время о полном закрытии вылетов не было.

Источник: avianews.com