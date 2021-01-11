В Украине проходит несколько митингов против повышения тарифов на коммунальные услуги, в частности на поставку и потребление газа.

Так, в Черновицкой области на Буковине проходит три акции протеста против повышения тарифов на газ. Возле Черновицкого городского совета и вблизи стационарного поста в селе Атаки Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района собралось около 170 буковинцев.

Также в Полтаве устроили акцию протеста против повышения тарифов. Около 200 человек собрались возле областной администрации.

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Они пришли с требованием отменить новые тарифы на газ и его транспортировку, а также вернуть льготный тариф на электроэнергию. На такую акцию у здания областной администрации люди собираются во второй раз.

Протестующие пытались зайти в кабинет к председателю ОГА Олега Синегубова. Охранники не пропустили людей в администрацию.

В Украине подорожал газ с начала 2021 года

28 декабря Кабмин отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию.

Тарифы после Нового года выросли в 40 облгазах, а снизились только в двух. В среднем тарифы на распределение газа в 2021 году выросли в 1,6 раза.