Українську гривню віднесли до списку найбільш недооцінених валют світу.

За індексом Біг-Мака, валюта перебуває наприкінці списку.

Нині українська гривня недооцінена на 61,1%, Біг-Мак в країні коштує 62 гривні, а американський бургер у США – $5,66. Якщо поділити першу суму на другу, то виходить – 10,95. Таким має бути курс долара в Україні, згідно з індексом Біг-Мака.

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Найбільш недооціненою валютою став ліванський фунт, а переоціненою – швейцарський франк.

Рейтинг за індексом Біг-Мака розпочали вираховувати та складати з 1986 року. Під час розрахунків порівнюють вартість звичайного бургера у США та інших країнах.

Курс гривні в Україні

Протягом 2020 року курс гривні в Україні коливався.

За цей період українська валюта втратила свої позиції.

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Джерело: The Economist