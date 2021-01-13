Низкий уровень инфляции в течение 2020 года стал следствием пандемии коронавируса и карантинных мероприятий, которые повлияли на экономику и социальную активность граждан.

В начале года индекс инфляции был ниже отметки 5%, однако к концу года достиг диапазона 5%, выполнив годовую цель НБУ. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Медленный рост цен в течение года обусловлен также снижением стоимости энергоносителей в мире и ослаблением гривны.

Чтобы поддержать необходимый уровень инфляции и способствовать восстановлению экономики, Нацбанк смягчал монетарную политику в первой половине года. В результате экономические показатели начали восстанавливаться в третьем квартале 2020 года.

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Как изменились цены

Обработанные продовольственные товары подорожали на 5,2%.

Цены на продовольственные товары выросли на 1,6%.

Стоимость услуг увеличилась на 9%.

Топливо стало дешевле на 10,5%.

По данным Держcтата, показатели инфляции на потребительском рынке достигли 5%, индекс базовой годовой инфляции — 4,5%. Больше всего подорожали алкогольные напитки и сигареты. Какие категории товаров подешевели в 2020 году, смотрите на Фактах ICTV.