Низький рівень інфляції протягом 2020 року став наслідком пандемії коронавірусу та карантинних заходів, які вплинули на економіку та соціальну активність громадян.
На початку року індекс інфляції був нижче позначки 5%, однак до кінця року досяг діапазону 5%, виконавши річну ціль НБУ. Про це свідчать дані Національного банку України.
Повільне зростання цін протягом року було зумовлено також зниженням вартості енергоносіїв у світі та послабленням гривні.
Щоб підтримати необхідний рівень інфляції та сприяти відновленню економіки, Нацбанк пом’якшував монетарну політику у першій половині року. Внаслідок цього економічні показники почали відновлюватися у третьому кварталі 2020 року.
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Як змінилися ціни
- Оброблені продовольчі товари подорожчали на 5,2%.
- Ціни на продовольчі товари зросли на 1,6%.
- Вартість послуг збільшилася на 9%,.
- Паливо стало дешевшим на 10,5%.
За даними Держcтату, показники інфляції на споживчому ринку досягли 5%, індекс базової річної інфляції – 4,5%. Найбільше здорожчали алкогольні напої та сигарети. Які категорії товарів здешевшали у 2020 році, дивіться на Фактах ICTV.