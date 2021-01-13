Низький рівень інфляції протягом 2020 року став наслідком пандемії коронавірусу та карантинних заходів, які вплинули на економіку та соціальну активність громадян.

На початку року індекс інфляції був нижче позначки 5%, однак до кінця року досяг діапазону 5%, виконавши річну ціль НБУ. Про це свідчать дані Національного банку України.

Повільне зростання цін протягом року було зумовлено також зниженням вартості енергоносіїв у світі та послабленням гривні.

Щоб підтримати необхідний рівень інфляції та сприяти відновленню економіки, Нацбанк пом’якшував монетарну політику у першій половині року. Внаслідок цього економічні показники почали відновлюватися у третьому кварталі 2020 року.

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Як змінилися ціни

Оброблені продовольчі товари подорожчали на 5,2%.

Ціни на продовольчі товари зросли на 1,6%.

Вартість послуг збільшилася на 9%,.

Паливо стало дешевшим на 10,5%.

За даними Держcтату, показники інфляції на споживчому ринку досягли 5%, індекс базової річної інфляції – 4,5%. Найбільше здорожчали алкогольні напої та сигарети. Які категорії товарів здешевшали у 2020 році, дивіться на Фактах ICTV.