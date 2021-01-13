В течение понедельника, 11 января, СММ ОБСЕ зафиксировала 56 нарушений режима тишины, 50 из которых — в Донецкой области.

Об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованном Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине.

— В Донецкой области СММ зафиксировала 50 нарушений режима прекращения огня, в том числе 36 взрывов (из которых 34 — неопределенного происхождения и 2 — разрывы боеприпасов из вооружения неустановленного типа), — указывается в отчете.

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Большинство нарушений произошли в районах к северу от н. п. Широкино и на северо-восток от населенного пункта Черненко.

За минувшие сутки Миссия зафиксировала в Донецкой области 33 нарушения режима прекращения огня. Сутками ранее в Луганской области Миссия обнаружила 16 нарушений режима прекращения огня.

В отчете также сообщается об обстреле российскими вооруженными формированиями беспилотника СММ.

11 января на Донбассе погиб украинский военный Олег Андриенко из Запорожья. Во время выполнения боевого задания мужчина получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

У бойца остались годовалый сын Тимур, жена и мать.