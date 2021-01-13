Протягом понеділка, 11 січня, СММ ОБСЄ зафіксувала 56 порушень режиму тиші, 50 з яких – у Донецькій області.

Про це йдеться у щоденному звіті, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

– У Донецькій області СММ зафіксувала 50 порушень режиму припинення вогню, зокрема 36 вибухів (із яких 34 – невизначеного походження та 2 – розриви боєприпасів із озброєння невстановленого типу), – вказується у звіті.

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Більшість порушень сталися в районах на північ від н. п. Широкине та північний схід від населеного пункту Черненко.

За попередню добу Місія зафіксувала на Донеччині 33 порушення режиму припинення вогню. Добою раніше на Луганщині Місія виявила 16 порушень режиму припинення вогню.

У звіті також повідомляється про обстріл російськими збройними формуваннями безпілотника СММ.

11 січня на Донбасі загинув український військовий Олег Андрієнко із Запоріжжя. Під час виконання бойового завдання чоловік отримав кульове поранення не сумісне з життям.

У бійця залишилися однорічний син Тимур, дружина та мати.