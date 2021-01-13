Rocket с Фондом Елены Пинчук и КГГА будут доставлять обеды киевлянам с ВИЧ/СПИДом

Сервис доставки еды Rocket в партнерстве с Фондом Елены Пинчук и КГГА на время локдауна будут бесплатно развозить горячие обеды семьям киевлян, которых коснулась эпидемия ВИЧ/СПИДа.

Пока продолжается локдаун, Rocket привезет пищу тем, кто ее не заказывал, но очень нуждается. Украинский сервис доставки объявил о новом социальном проекте — доставке комплексных обедов малообеспеченным семьям киевлян, которых коснулась эпидемия ВИЧ/СПИДа.

Проект реализуется совместно с Фондом Елены Пинчук и КГГА. Он направлен на поддержку незащищенных слоев населения, а также на уменьшение социальных контактов в период эпидемии Covid-19. Приготовление пищи и ее доставка будут осуществляться с соблюдением всех карантинных ограничений.

С 13 января и до конца локдауна Rocket ежедневно будет доставлять около 1 тыс. комплексных обедов. Они включают в себя мясное блюдо с гарниром, салат и хлеб. Доставлять будут курьеры Rocket по всему Киеву.

— Ми готовим еду самостоятельно, без использования полуфабрикатов от внешних поставщиков. Поэтому каждый день мы будем радовать людей свежими и вкусными блюдами. Обеды готовятся в собственных ресторанах сервиса Rocket, так называемых Dark Kitchen, находящихся в пяти различных локациях столицы, — рассказал Юрий Смирнов, руководитель направления Dark Kitchen сервиса Rocket.

Инициатором и спонсором проекта выступил сервис доставки Rocket. Список адресатов предоставили Фонд Елены Пинчук и КГГА.

— Это уже вторая благотворительная совместная активность Rocket и КГГА. Во время весеннего локдауна, компания одной из первых выступила с инициативой доставки продуктовых наборов для лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Тогда совместными усилиями Rocket и социальных служб Киева было доставлено более 12 тыс. продуктовых наборов первой необходимости. Город всегда поддерживает такие социальные инициативы и предоставляет разностороннюю поддержку, — отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Rocket — украинский сервис доставки, основанный в 2018 году как Raketa. С выходом на международный рынок компания сменила название на Rocket. Сегодня курьеры Rocket доставляют заказы в 27 украинских городах, а с декабря 2020 — в столице Кипра, Никосии. В планах на 2021 — запустить доставку Rocket в десяти европейских странах.

Фонд Елены Пинчук основала Елена Пинчук в сентябре 2003 года. В декабря 2017 года было объявлено, что, кроме борьбы со СПИДом, организация вместе с фондом Кока-Кола также будет заниматься поддержкой женщин и девушек, но противодействие эпидемии ВИЧ/СПИДа и сексуальное образование остаются приоритетными темами в работе фонда.

Основными направлениями его деятельности сегодня являются: борьба со СПИДом и здоровый образ жизни; менторские и образовательные проекты, направленные на молодых девушек и женщин; привлечение в Украину лучшего международного опыта в гуманитарной сфере.

Также Факты ICTV писали о том, что Греция хочет ввести сертификат вакцинации против Covid-19.