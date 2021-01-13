Сервіс доставки їжі Rocket у партнерстві з Фондом Олени Пінчук та КМДА на час локдауну безкоштовно розвозитиме гарячі обіди родинам киян, яких зачепила епідемія ВІЛ/СНІДУ.

Доки триває локдаун, Rocket привезе їжу тим, хто її не замовляв, але дуже потребує. Український сервіс доставки оголосив про новий соціальний проект — доставку комплексних обідів малозабезпеченим родинам киян, яких зачепила епідемія ВІЛ/СНІДУ.

Проект реалізується спільно з Фондом Олени Пінчук та КМДА. Він спрямований на підтримку незахищених верств населення, а також на зменшення соціальних контактів у період епідемії Covid-19. Приготування їжі та її доставка здійснюватимуться з дотриманням усіх карантинних обмежень.

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