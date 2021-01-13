PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Софія Король |

Rocket із Фондом Олени Пінчук та КМДА доставлятиме обіди киянам з ВІЛ/СНІДом

Партнерський матеріал
Сервіс доставки їжі Rocket у партнерстві з Фондом Олени Пінчук та КМДА на час локдауну безкоштовно розвозитиме гарячі обіди родинам киян, яких зачепила епідемія ВІЛ/СНІДУ.

Доки триває локдаун, Rocket привезе їжу тим, хто її не замовляв, але дуже потребує. Український сервіс доставки оголосив про новий соціальний проект — доставку комплексних обідів  малозабезпеченим родинам киян, яких зачепила епідемія ВІЛ/СНІДУ.

Проект реалізується спільно з Фондом Олени Пінчук та КМДА. Він спрямований на підтримку незахищених верств населення, а також на зменшення соціальних контактів у період епідемії Covid-19. Приготування їжі та її доставка здійснюватимуться з дотриманням усіх карантинних обмежень.

Читайте: Бізнес в Україні розпочинають штрафувати за відвідувачів без масок – коли і на скільки

Із 13 січня і до кінця локдауну Rocket щодня доставлятиме близько 1 тис. комплексних обідів. Вони передбачають м’ясну страву з гарніром, салат і хліб. Доставлятимуть кур’єри Rocket по всьому Києву.
– Ми готуємо їжу самостійно, без використання напівфабрикатів від зовнішніх постачальників. Тому щодня ми  радуватимемо людей свіжими і смачними стравами. Обіди готують у власних ресторанах сервісу Rocket, так званих Dark Kitchen, що розташовані в п’яти різних локаціях столиці, — розповів Юрій Смирнов, керівник напрямку Dark Kitchen сервісу Rocket.
Ініціатором і спонсором проекту виступив сервіс доставки Rocket. Список адресатів надали Фонд Олени Пінчук та КМДА.
– Це вже друга благодійна спільна активність Rocket і КМДА. Під час весняного локдауну компанія однією з перших виступила з ініціативою доставки продуктових наборів для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тоді, спільними зусиллями Rocket і соціальних служб Києва було доставлено понад 12 тис. продуктових наборів першої необхідності. Місто завжди підтримуватиме такі соціальні ініціативи та надаватиме різнобічну підтримку, – зазначила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Rocket — український сервіс доставки, заснований в 2018 році як Raketa. З виходом на міжнародний ринок компанія змінила назву на Rocket. Сьогодні кур’єри Rocket доставляють замовлення в 27 українських містах, а з грудня 2020 року — в столиці Кіпру, Нікосії. У планах на 2021 рік — запустити доставку Rocket у десяти європейських країнах.

Фонд Олени Пінчук заснувала Олена Пінчук у вересні 2003 року. У грудні 2017 року було оголошено, що, окрім боротьби зі СНІДом, організація разом з фундацією Кока-Кола також займуться підтримкою жінок та дівчат, але протидія епідемії ВІЛ/СНІДу та сексуальна освіта залишаються пріоритетними темами в роботі фонду.

Основними напрямами його діяльності сьогодні є: боротьба зі СНІДом і здоровий спосіб життя; менторські та освітні проекти, спрямовані на молодих дівчат і жінок; залучення в Україну найкращого міжнародного досвіду в гуманітарній сфері.

Також Факти ICTV писали про те, що Греція хоче запровадити сертифікат вакцинації проти Covid-19.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка