В Україні затвердили мінімальний розмір окладу для держслужбовців

В Україні затвердили мінімальний розмір окладу для державних службовців. Відтепер він не буде нижчим двох прожиткових мінімуми.

Починаючи з 1 січня 2021 року, прожитковий мінімум в Україні становить 2 270 грн. Таким чином, фахівець держоргану отримуватиме не менше 4 540 грн щомісяця.

Відповідне рішення було ухвалено 13 січня на засіданні Кабміну. Деталі постанови розповів Олексій Гончаренко.

– Постанова стосується державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, містах обласного значення, – йдеться у повідомленні.

Також Гончаренко прикріпив таблиці, де порівнюється розмір окладів для держслужбовців різних рангів.

Наприклад, керівник департаменту головних владних структур країни отримуватиме не менше 37 тис. 800 гривень, генеральний директор директорату – 20 700 грн, а фахівець будь-якого державного органу – 8 200 грн.

Також 13 січня президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування деяких обмежень держслужбовцям.

Йдеться про норму закону, яка регламентує вихід держчиновника на пенсію у віці 65 років.

Підписаний Зеленським указ продовжив можливий термін служби до 70 років.

Після настання цього віку держслужбовець, незалежно від рангу, мусить піти на пенсію.