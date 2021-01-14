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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Курорты в Карпатах проверят на соблюдение жесткого карантина — Ляшко

Минздрав Украины анонсировал проверки горнолыжных курортов в Карпатах на соблюдение жесткого карантина. Проверки общепитов начнутся уже 15 января.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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— Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические меры и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушения должны иметь последствия, — заявил Ляшко.

Он отметил, что такие проверки начнутся из-за множества обращений относительно нарушений.

Нарушения карантина на карпатских курортах

Локдаун в Украине стартовал 8 января. Сразу же в сети начали появляться фотографии огромных очередей к подъемникам на Буковеле.

Также в сети пользователи хвастаются уютными заведениями на горнолыжных курортах, хотя все общепиты в стране во время локдауна должны закрыться.

Фото: УНИАН

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