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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Курорти в Карпатах перевірять на дотримання жорсткого карантину – Ляшко

МОЗ України анонсував перевірки гірськолижних курортів у Карпатах на дотримання жорсткого карантину. Перевірки закладів громадського харчування стартують уже 15 січня.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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– Якщо ми звертаємося до людей з проханням дотримуватися протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді деякі представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати з системою не повинно превалювати над збереженням життя та здоров’я українців. Порушення повинні мати наслідки, – заявив Ляшко.

Він зазначив, що такі перевірки почнуться через безліч звернень щодо порушень.

Порушення карантину на карпатських курортах

Локдаун в Україні стартував 8 січня. Одразу в мережі почали з’являтися фотографії величезних черг у Буковелі.

Також у мережі користувачі вихваляються затишними ресторанами на гірськолижних курортах, хоча всі заклади громадського харчування у країні під час локдауну повинні закритися.

Фото: УНІАН

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