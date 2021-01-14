Курорти в Карпатах перевірять на дотримання жорсткого карантину – Ляшко

МОЗ України анонсував перевірки гірськолижних курортів у Карпатах на дотримання жорсткого карантину. Перевірки закладів громадського харчування стартують уже 15 січня.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Якщо ми звертаємося до людей з проханням дотримуватися протиепідемічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді деякі представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати з системою не повинно превалювати над збереженням життя та здоров’я українців. Порушення повинні мати наслідки, – заявив Ляшко.

Він зазначив, що такі перевірки почнуться через безліч звернень щодо порушень.

Порушення карантину на карпатських курортах

Локдаун в Україні стартував 8 січня. Одразу в мережі почали з’являтися фотографії величезних черг у Буковелі.

Також у мережі користувачі вихваляються затишними ресторанами на гірськолижних курортах, хоча всі заклади громадського харчування у країні під час локдауну повинні закритися.