В Киеве с 11 января наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, уровень загрязнения воздуха в столице превышает суточную норму в семь раз.

В частности, 11-12 января уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-7 среднесуточных ПДК (предельно допустимых концентраций) в районе Бессарабской площади, бульвара Леси Украинки и улицы Каунанской.

Метеорологи также предупреждают, что 14 января будет сохраняться тенденция к дальнейшему накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха.

Главная опасность здоровью жителей Европы

По данным Европейского агентства по охране окружающей среды (ЕЕА), загрязнение воздуха остается самым большим риском для здоровья жителей Европы.

В конце октября 2020 в мировом рейтинге по уровню загрязненности воздуха Киев занимал четвертое место, чуть ниже индийского Дели.

Источник: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського