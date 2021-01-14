У Києві з 11 січня спостерігаються погодні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, рівень забруднення повітря у столиці перевищує добову норму в сім разів.

Зокрема, 11-12 січня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-7 середньодобових ГДК (гранично-допустимих концентрацій) в районі Бессарабської площі, бульвару Лесі Українки та вулиці Каунанської.

Метеорологи також попереджають, що 14 січня зберігатиметься тенденція щодо подальшого накопичення шкідливих домішок у приземному шарі повітря.