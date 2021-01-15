Двух боевиков “ДНР” обвинили в терроризме

СБУ объявила подозрение двум боевикам “ДНР”. Фигуранты дела в 2014-2015 годах стали членами военных формирований пророссийских террористов, известных как Сомали и Кольчуга.

Один из боевиков — бывший милиционер Украины. Сейчас мужчина занимает должность заместителя руководителя штаба так называемого Отдельного мотострелкового гвардейского (штурмового) Иловайского батальона.

Другой фигурант дела имеет звание майора и находится на должности начальника подразделения радиационной, химической и бактериологической защиты незаконной Гвардейской оперативно-тактической группы Кольчуга. По словам СБУ, мужчина публично агитирует за вступление в военные сводки террористов.

Боевикам сообщили о подозрении по статьям Участие в террористической организации и содействие ее деятельности и Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования УК Украины.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Дело расследует Житомирская областная прокуратура.

Члена “ДНР” обвиняют в терроризме