Двох бойовиків “ДНР” звинуватили у тероризмі

СБУ оголосила підозру двом бойовикам “ДНР“. Фігуранти справи у 2014-2015 роках стали членами військових формувань проросійських терористів, відомих як Сомалі та Кольчуга.

Один із бойовиків – колишній правоохоронець України. Зараз чоловік обіймає посаду заступника керівника штабу так званого Окремого мотострілецького гвардійського (штурмового) Іловайського батальйону.

Інший фігурант справи має звання майора та знаходиться на посаді керівника підрозділу радіаційного, хімічного й бактеріологічного захисту незаконної Гвардійської оперативно-тактичної групи Кольчуга. За словами СБУ, чоловік публічно агітує за вступ до військових зведень терористів.

Бойовикам повідомили про підозру за статтями Участь у терористичній організації та сприяння її діяльності та Участь у діяльності незаконного збройного формування КК України.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном до 15 років з конфіскацією майна. Справу розслідує Житомирська обласна прокуратура.

Члена “ДНР” звинувачують у тероризмі