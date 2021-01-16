Минулої доби, 15 січня, на території проведення Операції об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму тиші. Внаслідок обстрілів отримав поранення український військовий – його госпіталізували до лікарні.

Російсько-окупаційні війська відкривали вогонь поблизу населених пунктів Талаківка, Гнутове, Трудівське та Південне. Для цього ворог застосовував стрілецьку зброю, гранатомети та кулемети.

Українські бійці також відкривали вогонь у відповідь. Про поранення військового ЗСУ повідомлено представників ОБСЄ. Станом на ранок 16 січня на території тимчасово окупованих територій обстрілів не зафіксовано.

15 січня президент України обговорив ситуацію на Донбасі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Володимир Зеленський розповів про загибель бійця ЗСУ напередодні. Лідери країн погодили, що наступна зустріч радників лідерів нормандської четвірки відбудеться у січні.