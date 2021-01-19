Взятка в 500 тыс. грн: на Луганщине осудили экс-чиновника Госгеокадастра

В Луганской области осудили экс-чиновника Госгеокадастра за взятку в размере 500 тыс. грн. В суде доказали, что в июне 2017 года госслужащий получил эти деньги за выдачу приказов на документацию по земельным участкам площадью более 200 га.

Мужчину признали виновным по статье 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9,6 лет и лишили права занимать руководящие должности на три года с конфискацией имущества.

Бывшего и. о. руководителя Главного управления Госгеокадастра взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора.

В Запорожье задержали депутата на взятке

В Запорожье депутата городского совета поймали на взятке. Чиновник требовал и получил $13 тыс.

В частности, заместитель председателя профильной постоянной комиссии горсовета пообещал выделить земельный участок гражданину Украины за $12 тыс. Кроме того, мужчина должен был внести изменения в Государственный земельный кадастр за $1 тыс.