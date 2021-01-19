Хабар на 500 тис. грн: на Луганщині засудили екс-посадовця Держгеокадастру

У Луганській області засудили екс-посадовця Держгеокадастру за хабар розміром 500 тис. грн. У суді довели, що в червні 2017 року чиновник отримав ці гроші за видачу наказів на документацію щодо земельних ділянок площею понад 200 га.

Чоловіка визнали винним за статтею 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 9,6 року та позбавили права обіймати керівні посади на три роки з конфіскацією майна.

Колишнього в. о. керівника Головного управління Держгеокадастру взяли під варту в залі суду після оголошення вироку.

У Запоріжжі затримали депутата на хабарі

У Запоріжжі депутата міської ради спіймали на хабарі. Чиновник вимагав та одержав $13 тис.

Зокрема, заступник голови профільної постійної комісії міськради пообіцяв виділити земельну ділянку громадянину України за $12 тис. Окрім того, чоловік мав внести зміни до Державного земельного кадастру за $1 тис.