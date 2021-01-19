У Харкові на станції метро Перемога прорвало водопровідну трубу. Через це відбулося протікання води на балкон станції, а потім на платформу.
За інформацією КП Харківський метрополітен, інцидент стався об 11.00, але на графік руху поїздів це не вплинуло.
Співробітники метро оперативно перекрили воду, прибрали залишки вологи з платформи і приступили до усунення несправності.
В одному із місцевих Telegram-каналів опублікували коротке відео, на якому видно, як струмінь води ллється на платформу.
У Харкові чоловік “замінував” газопровід
У Харкові чоловік, який страждає психічними розладами, погрожував підірвати газопровід, який веде до міста.
Увечері 16 січня 49-річний харків’янин зателефонував до диспетчерської служби ДСНС та повідомив про такий намір.
Правоохоронці перевірили інформацію та оперативно його відшукали. На момент прибуття поліції чоловік перебував в неадекватному стані.
Джерело: КП Харківський метрополітен