У Харкові на станції метро Перемога прорвало водопровідну трубу. Через це відбулося протікання води на балкон станції, а потім на платформу.

За інформацією КП Харківський метрополітен, інцидент стався об 11.00, але на графік руху поїздів це не вплинуло.

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Співробітники метро оперативно перекрили воду, прибрали залишки вологи з платформи і приступили до усунення несправності.

В одному із місцевих Telegram-каналів опублікували коротке відео, на якому видно, як струмінь води ллється на платформу.

У Харкові чоловік “замінував” газопровід

У Харкові чоловік, який страждає психічними розладами, погрожував підірвати газопровід, який веде до міста.

Увечері 16 січня 49-річний харків’янин зателефонував до диспетчерської служби ДСНС та повідомив про такий намір.

Правоохоронці перевірили інформацію та оперативно його відшукали. На момент прибуття поліції чоловік перебував в неадекватному стані.

Джерело: КП Харківський метрополітен

Фото: КП Харківський метрополітен