В Харькове мужчина, страдающий психическими расстройствами, угрожал взорвать газопровод, ведущий в город.
Вечером 16 января 49-летний харьковчанин позвонил в диспетчерскую службу ГСЧС и сообщил о таком намерении.
Правоохранители проверили информацию и оперативно нашли его. На момент прибытия полиции мужчина находился в неадекватном состоянии.
Его соседи подтвердили, что у него проблемы с психикой, он также регулярно злоупотребляет алкоголем.
Местные правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (ложное сообщение о минировании) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о госпитализации мужчины в медицинское учреждение.
“Минирование” школы в Одессе
В декабре 2020 года ученица одной одесской школы сообщила о “минировании” учебного заведения.
Она объяснила это тем, что хотела побыстрее уйти домой с уроков.
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