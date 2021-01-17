В Харькове мужчина, страдающий психическими расстройствами, угрожал взорвать газопровод, ведущий в город.

Вечером 16 января 49-летний харьковчанин позвонил в диспетчерскую службу ГСЧС и сообщил о таком намерении.

Правоохранители проверили информацию и оперативно нашли его. На момент прибытия полиции мужчина находился в неадекватном состоянии.

Его соседи подтвердили, что у него проблемы с психикой, он также регулярно злоупотребляет алкоголем.

Местные правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (ложное сообщение о минировании) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о госпитализации мужчины в медицинское учреждение.

“Минирование” школы в Одессе

В декабре 2020 года ученица одной одесской школы сообщила о “минировании” учебного заведения.

Она объяснила это тем, что хотела побыстрее уйти домой с уроков.

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