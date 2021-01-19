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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

УДО пояснило недопуск Тупицького до Конституційного суду

Військовослужбовці, які не пропускають до будівлі Конституційного суду України главу КС Олександра Тупицького, діють в рамках законних повноважень.

Про це заявили в Управлінні державної охорони України.

– Для усунення ризиків, в зв’язку з якими був відсторонений Олександр Тупицький з посади судді Конституційного суду і для недопущення останнього в приміщення Конституційного суду на термін дії указу, військовослужбовці УДО діють тільки на підставі і в рамках, передбачених чинним законодавством, – йдеться в повідомленні.

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Як вказали у відомстві, всі дії виконуються в зв’язку зі зверненням в Управління державної охорони ДБР щодо дотримання положень Конституції України та Кримінального процесуального кодексу.

Президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького з посади на два місяці після клопотання Офісу генпрокурора. Його підозрюють в підкупі свідка і свідомо неправдивих свідченнях.

У свою чергу Конституційний суд звинуватив Зеленського в перевищенні повноважень і у втручанні в роботу КСУ.

Джерело: Управління державної охорони України

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